Raduno auto tuning nel parcheggio del The Space, blitz dei carabinieri

E' stato sciolto dall'arrivo di ben tre pattuglie dei carabinieri, del nucleo radiomobile di Treviso e della stazione di Silea, un raduno spontaneo di autovetture tuning che si è svolto nel pomeriggio di domenica, 14 febbraio, nel parcheggio del multisala "The Space" Di Silea, in via Sile. Alcuni passanti, tra cui il sindaco Rossella Cendron, hanno richiesto l'intervento dei militari che hanno trovato sul posto una quarantina di mezzi e altrettanti giovani automobilisti. Tutti indossavano regolarmente la mascherina. L'assembramento si è sciolto in modo naturale: l'arrivo dei militari ha indotto i presenti ad andarsene.