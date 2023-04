Red Canzian: sabato 20 maggio il concerto "Stasera non sono solo in tour" a Silea

Appuntamento alle 21 agli Impianti Sportivi di via Cendon per ripercorrere musicalmente insieme all’amato artista la sua vita: dai primi brani come solista a quelli condivisi con i Pooh, fino ai “duetti virtuali” con alcuni tra i più apprezzati nomi della scena nazionale e internazionale