Silea, l'Istituto Riccoboni premia gli alunni delle scuole del territorio

Tutte le scuole di Silea – le due scuole dell’infanzia “Maria Montessori” e “Girotondo”, le tre primarie “Elena Lucrezia Cornaro”, “Gianbattista Tiepolo” e “Antonio Vivaldi”, e la scuola media “Marco Polo” – sono state coinvolte nell’edizione 2023 del concorso “Scuola, lavoro, società: integrazione delle persone disabili”, introdotto dieci anni fa dall’Istituto Riccoboni di Silea. Lo scorso giovedì 8 giugno all’Istituto Comprensivo di Silea si è svolta la premiazione, con la consegna di premi in denaro per un totale di 5 mila euro alle scuole partecipanti e alle classi vincitrici dell’edizione 2022/2023 intitolata “1962/2022 Un percorso dal sogno alla realtà” (le date fanno riferimento alla storia dell’Istituto che, fondato nel 1962, nel 2022 ha celebrato i sessant’anni).

Bambini e ragazzi sono stati chiamati ad approfondire e a riflettere sul tema dell’integrazione, producendo lavori di vario genere (ricerche di carattere storico – legislativo nazionale o sulle associazioni trevigiane, componimenti letterari e poetici, lavori artistici, reportage fotografici, prodotti multimediali).

«L’integrazione – spiega l’assessore all’istruzione e alla cultura del Comune di Silea Angela Trevisin – è un tema fondamentale per l’Amministrazione Comunale di Silea, che affrontiamo e approfondiamo con numerose iniziative nel corso dell’anno. La diversità è un aspetto con il quale i bambini sono a contatto sin da piccoli e per questo è importante educarli, anche con iniziative come il concorso dell’Istituto Riccoboni, alla comprensione, al rispetto, all’inclusione. Un altro aspetto di valore di questa iniziativa è la territorialità e il coinvolgimento corale delle scuole: ringrazio l’Istituto Riccoboni per l’attenzione nei confronti degli istituti scolastici del comune in cui opera e per aver proposto un progetto declinato per tutti gli ordini e gradi, e la scuola, sempre sensibile alle sollecitazioni del territorio».