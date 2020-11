Incendi all'ex "Sabina" di Silea, denunciato un 20enne

Un 20enne di Silea è stato denunciato dai carabinieri per invasione di terreni o edifici un 20enne italiano della zona che con il fratello minorenne, nei giorni scorsi, si era introdotto all'interno del capannone dell'azienda tessile dismessa "Sabina s.a.s." di via Treviso di Silea. I due sono stati sorpresi all'interno della struttura in disuso dove proprio nei giorni scorsi i vigili del fuoco erano dovuti intervenire, il 6 e 7 novembre scorsi, per alcuni principi di incendio che avevano interessato mobili e suppellettili del fabbricato.