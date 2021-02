Eccellenze nello sport e nello studio: il Comune premia tre giovani meritevoli

Il Consiglio Comunale di Silea si è aperto lunendì sera con la consegna di una targa e di un omaggio a Giovanni Benedetti, Manuel Scomparin e Davide Biscaro, tre giovani cittadini di Silea che si sono contraddistinti per i risultati ottenuti nello sport e nello studio. Giovanni Benedetti, classe 2004, ha vinto nel 2020 due titoli italiani assoluti ai Campionati Italiani di Nuoto Pinnato, guadagnandosi anche la convocazione al collegio giovanile nazionale della squadra nazionale di Nuoto Pinnato.

Manuel Scomparin, classe 2002, ai Campionati Italiani Juniores di Canoa si è aggiudicato la Medaglia d’oro nelle specialità k4 sulle distanze dei 1000 m e 500 m. A Davide Biscaro, classe 2003, frequentante la classe quarta del Riccati di Treviso, è stato riconosciuto il merito della Medaglia d’oro alle Olimpiadi nazionali di economia

«L’impegno, nello studio e nello sport, è fondamentale per crescere come cittadini consapevoli: per questo la nostra Amministrazione ci tiene a premiare i giovani che raggiungono risultati eccellenti. Questi momenti devono essere enfatizzati, perché siano d’esempio e di traino per la collettività e per tutte le fasce d’età: è giusto dare importanza e creare positività intorno ai nostri ragazzi, non ricordarci di loro solo quando finiscono in fatti di cronaca spiacevoli! Largo alle belle notizie!» dichiara Rossella Cendron, sindaco di Silea.