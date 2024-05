Banca Mediolanum riserva 12 sale del The Space per il film su Ennio Doris

Un intero multisala riservato per far vedere in 12 sale il film sulla vita di Ennio Doris, patron di Banca Mediolanum. Giovedì sera, 30 maggio, l'intero cinema di Silea proietterà "Ennio Doris - C’è anche domani”, film di Giacomo Campiotti liberamente ispirato alla sua autobiografia di Doris, interpretato da Massimo Ghini.

L'evento prevede la proiezione del film in tutte e 12 le sale ed è organizzato dall'ufficio consulenti finanziari della filiale di piazza Pola a Treviso. In tutte e 12 le sale del The Space Cinema sarà proiettato il film sul fondatore di Banca Mediolanum. A fine serata ci sarà la raccolta donazioni il cui ricavato verrà raddoppiato dalla Fondazione per il progetto a cui sta lavorando la Fondazione "Voglio andare a scuola”. Un progetto per garantire il diritto all'educazione a 680 minori a rischio abbandono scolastico.