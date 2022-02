Silea, trasporto gratuito per anziani e disabili verso medici di base e ospedali

Il Comune di Silea, per rispondere al crescente numero di domande arrivate al servizio di trasporto sociale, ha deciso di aumentare la disponibilità di mezzi grazie al contributo di Ada (Associazione diritti anziani di Treviso) in affiancamento al servizio già affidato ad Anteas che, nel corso del 2021, ha effettuato ben 758 servizi di trasporto. Dallo scorso ottobre però le richieste sono aumentate in modo esponenziale a causa anche della carenza di alcuni medici di base nel territorio di Silea. Le persone che prima erano autonome nella funzione, si sono trovate così costrette a ricorrere a soluzioni alternative per percorrere chilometri di distanza verso i nuovi studi medici ai quali sono stati assegnati in via provvisoria dall'Ulss 2.

Il commento

«Di fronte all'aumentata richiesta di trasporto verso i medici di base, siamo intervenuti subito con l’aumento della disponibilità per accompagnare anziani soli e disabili: anche per tutto il 2022 manterremo attivo questo servizio extra, dando quindi una soluzione concreta e gratuita ai nostri cittadini» spiega Francesco Biasin, assessore alle Politiche sociali del Comune di Silea.

Il trasporto sociale è un servizio gratuito che il Comune di Silea mette a disposizione di persone anziane e/o disabili con oggettive difficoltà motorie o psichiche ed a soggetti in situazione di fragilità socio-sanitaria. Il trasporto è totalmente gratuito: l’utente chiama e concorda con i volontari il trasporto dal proprio domicilio al luogo per le visite, terapie o altri luoghi, con un automezzo Berlingo di proprietà del Comune attrezzato per il trasporto dei disabili con carrozzina.