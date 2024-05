Male incurabile, addio a Silvano Beraldo: storico oste di Ponzano

Ponzano Veneto piange la scomparsa di Silvano Beraldo, oste simbolo del paese mancato a 74 anni per una malattia incurabile. Conosciuto in paese come "Bracco", è stato uno dei rappresentanti storici del salumificio Sile e Pizzolon per circa 20anni.

Tra l'87 e l'88 aveva rilevato la Locanda Rosa cambiandole il nome in Gustoteca Trattoria Rosa. Dopo sette anni si era spostato in centro a Paderno aprendo il bar Gelateria da Bracco, copiandolo dal suo soprannome che aveva per essere giovane e spavaldo come lo ricordano familiari ed avventori. Prima della meritata pensione ha lasciato l'attività ai figli, prima di intraprendere le terapie contro il male costatogli la vita. Ricoverato in ospedale dallo scorso novembre, le sue condizioni di salute si sono aggravate nelle ultime settimane portandolo al decesso.

«È stato un oste d'altri tempi, cordiale e ilare con tutti - lo ricorda il cuoco Alessandro Bianchin -. Sapeva stare al proprio posto, senza mai prevaricare. E da buon trevisano aveva un'anima conviviale». «Non possiamo ora che esprimere le più sincere condoglianze alla moglie Luciana e figli Beatrice, Cesare, alla nuora Ludovica, ai nipoti Sebastiano Giacomo ed Alfredo - ha scritto il sindaco Antonello Baseggio - Oggi salutiamo un uomo che ha trasformato il suo modo d'essere "oste" in una figura conosciuta in tutto il circondario per la simpatia, per l'accoglienza e per come fosse buona e insuperabile la sua paella». Domenica sera, 5 maggio, alle ore 17, nella chiesa di Paderno verrà recitato il rosario. L'ultimo saluto lunedì 6 maggio alle 10.30 nella chiesa di Paderno.