Male incurabile, mamma Silvia perde la vita a 43 anni

Un'altra giovane vita interrotta dalla malattia in provincia di Treviso: lunedì 13 febbraio è mancata all'ospedale Ca' Foncello Silvia Grandin, 43 anni, moglie e madre di due figli. La notizia ha suscitato grande cordoglio a Chiarano dove mamma Silvia viveva con i suoi cari. Malata da tempo, ogni cura contro il tumore si è rivelata inutile.

Originaria di Oderzo, Silvia si era trasferita a Chiarano da una ventina d'anni. In molti la ricordano oggi come una persona riservata ma di gran cuore, molto legata ai suoi familiari. A piangerla oggi il marito Paolo Storto, i figli Nicola e Giacomo, la mamma Mariella, il fratello Federico, la suocera e i parenti tutti. L'ultimo saluto sarà celebrato domani, mercoledì 15 febbraio, alle ore 14.45 presso la camera ardente dell’ ospedale Cà Foncello di Treviso. Alle ore 15.15 si proseguirà per la cremazione.