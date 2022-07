Male incurabile, mamma di tre figli perde la vita a 45 anni

Ormelle in lutto per la scomparsa prematura di Silvia Salvadori, maestra in diverse scuole d'infanzia della Marca, mancata all'affetto dei suoi cari dopo un breve ricovero all'hospice "Casa dei gelsi" di Treviso. Aveva 45 anni.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Silvia lottava contro un grave tumore ormai da sette anni. All'inizio le cure sembravano essere state efficaci, consentendole addirittura di tornare a insegnare. Negli ultimi tempi però le sue condizioni di salute si erano aggravate di nuovo, costringendola al ricovero in casa di cura lo scorso 25 giugno. Originaria di Stabiuzzo (Cimadolmo), la 45enne era molto conosciuta ad Ormelle dove viveva con il marito Claudio Barattin, socio del caseificio Lia. Insieme avevano messo su famiglia: tra figli amatissimi da Silvia, rimasti oggi senza la loro mamma. Dopo il diploma al collegio Immacolata di Conegliano, Silvia aveva lavorato per una ventina d'anni alla scuola parrocchiale San Giuseppe di Ormelle ma aveva insegnato anche Ponte di Piave, Oderzo e Gaiarine. L'ultimo incarico tre anni fa, a Basalghelle, quando aveva già iniziato le cure contro la malattia. A piangerla oggi ci sono anche mamma Paola, i fratelli Fabio con Lorena e Giulia con Nicola, lo zio Lorenzo, il suocero Cesare, i cognati, le cognate, i nipoti, gli zii, cugini, amici e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato lunedì 11 luglio, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Ormelle. La salma di Silvia dopo la cerimonia proseguirà per la cremazione.