Crocetta del Montello in lutto: l'ex rugbista Silvio Piva muore a 64 anni

Saranno celebrati mercoledì 5 maggio, alle ore 16 nella chiesa parrocchiale di Crocetta del Montello, i funerali di Silvio Piva mancato domenica 2 maggio all'affetto dei suoi cari. Aveva 64 anni.

Come riportato da Qdpnews, nelle ultime settimane Piva era stato ricoverato in ospedale a Castelfranco Veneto per l'aggravarsi dei suoi problemi cardiaci. Originario di Crocetta del Montello, tra la fine degli anni '70 e i primi anni '80, Piva aveva giocato come ala nel Montebelluna Rugby ma in molti lo ricordano anche per la sua esperienza da allenatore dell’Asolo Pedemontana Rugby. Alla passione per il rugby Piva ha affiancato il lavoro alle Grafiche Antiga di Crocetta. Personaggio speciale, con la battuta sempre pronta, lascia un bellissimo ricordo non solo nel mondo del rugby ma in tutte le persone che hanno avuto la fortuna di conoscerlo, come testimoniano le decine di messaggi pubblicati sui social dopo la notizia della sua scomparsa. Tra questi il ricordo commosso della sua ex squadra, il Montebelluna Rugby 1977: «Compagno di tante avventure, amico sincero e protagonista degli anni d'oro del Rugby Asolo e Rugby Montebelluna. Con Silvio se ne va un pezzo di storia del nostri campi. Che la terra ti sia lieve amico».