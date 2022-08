Male incurabile, addio a Simone Casagrande: calcio in lutto

Ha lasciato tutti senza parole la tragica scomparsa di Simone Casagrande, 46 anni, strappato all'affetto dei suoi cari da un tumore che gli era stato diagnosticato alla fine dell'anno scorso. Nonostante le cure, in soli otto mesi la malattia ha spento per sempre il suo sorriso. Il decesso nella notte tra sabato 30 e domenica 31 luglio in ospedale a Vittorio Veneto.

Molto conosciuto nella zona del Vittoriese, Simone lavorava come project manager alla Mc Srl di Vidor, azienda specializzata nella manutenzione delle navi. Un lavoro che l'aveva fatto viaggiare diverse volte all'estero regalandogli molte soddisfazioni. In passato aveva lavorato anche per Permasteelisa facendosi apprezzare per la grande serietà e voglia di fare. La moto e il calcio erano le sue grandi passioni: dopo aver giocato per anni con le maglie del Tarzo, San Michele Salsa e Itlas Santa Giustina, Simone era passato in panchina: nel 2015 come aiuto allenatore del Permac Vittorio Veneto, nota squadra di calcio femminile. Nel 2016 vice allenatore del Vittsangiacomo. Nel settembre del 2020 il matrimonio con l'amata moglie Vladi. Dalla loro unione era nato il figlio Lorenzo. Simone lascia anche mamma Anna, il papà Giacobbe, il fratello Andrea e la nonna Maria uniti ad amici e parenti tutti. L'ultimo saluto sarà celebrato domani pomeriggio, mercoledì 3 agosto, alle ore 14.30 nella chiesa parrocchiale di Costa.