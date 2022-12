Male incurabile, il sorriso di papà Simone si spegne a 44 anni

Un'altra giovane vita spezzata dalla malattia in provincia di Treviso: sabato 3 dicembre è mancato all'affetto dei suoi cari Simone Raggiotto, residente nella frazione di Levada (Ponte di Piave), marito e padre di due bambini. Aveva 44 anni.

Ormai da tempo Simone stava portando avanti la sua battaglia contro un tumore rivelatosi incurabile. Il decesso è avvenuto sabato all'hospice Casa dei Gelsi di Treviso. Simone aveva lavorato per diversi anni alla Pmp di San Polo di Piave prima di passare alla Energia Spa di Oderzo. Una persona disponibile e di buon cuore, padre modello la cui vita è stata interrotta troppo presto dal male. A piangerlo oggi la moglie Sue Ellen, i figli Alessandro e Matteo, mamma Maria Grazia, il papà Cassiano, la cognata, i suoceri, gli zii, i cugini, i nipoti, amici e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato mercoledì 7 dicembre, alle ore 10.30, nella chiesa parrocchiale di Levada dove martedì sera, alle ore 20, sarà recitato il rosario in sua memoria. La famiglia ha chiesto ai partecipanti non fiori ma eventuali offerte che saranno devolute ad Advar.