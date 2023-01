Giovani e scuola: «In aumento abbandoni, disturbi alimentari e isolamento»

Già da tempo, ben prima dell'emergenza Covid, era emersa la necessità nelle scuole di ricostruire le relazioni esistenti tra genitori, docenti e alunni, non solo in Veneto e nella Marca ma in tutta Italia.

Genitori privi di fiducia nelle istituzioni e nei docenti, insegnanti timorosi delle reazioni delle famiglie, alunni privi di coerenti punti di riferimento (troppo disallineati tra quanto proposto a scuola e ciò che ricevono a casa), sono solo alcuni degli esempi che spiegano il motivo di un aumento sempre più preoccupante di casi di abbandono scolastico e studenti con disturbi alimentari, problemi legati a dipendenze dai dispositivi tecnologici e una difficoltà sempre maggiore a socializzare con gli altri, chiudendosi nell'isolamento. Giovedì 12 gennaio, a Conegliano, si è tenuta la presentazione del progetto "Verso nuove sinergie educative", ciclo di 13 incontri che dureranno da mercoledì 18 gennaio fino al 1º giugno 2023 proprio per avere un feedback da genitori e insegnanti su quali sono le principali problematiche diffuse oggi nelle scuole del Veneto e, di conseguenza, mettersi al lavoro per prevenire i disagi giovanili e cercare di risolverli il più possibile. Il primo appuntamento è in programma mercoledì 18 gennaio, alle ore 18, presso l'auditorium "Dina Orsi" di Conegliano. L'ingresso è gratuito e l'incontro potrà essere seguito anche online sul canale Yotube dell'iniziativa. Sette gli incontri che si terranno nella città del Cima fino a giugno, sei nel Comune di Noventa Padovana, tutti gratuiti e sia online che in presenza. A Conegliano, dopo la serata inaugurale del 18 gennaio, gli altri incontri si terranno nella sala conferenze di Innovation Lab.

I commenti

«La scuola esiste per formare gli adulti di domani: formarli interamente come "persone" in grado non solo di inserirsi nella Società, ma di potersene prendere cura e di migliorarla. Quindi al centro della Scuola devono essere i bambini ed i ragazzi nella loro intera dimensione umana: affettiva, tecnica, pratica, relazionale. Ora, adesso, subito, è indispensabile voler realizzare la "Sinergia educativa" tra tutti gli attori del mondo scuola» spiegano Laura Tonon e Marco Ruffin del Coordinamento presidenti consiglio di istituto del Veneto, promotori del progetto insieme all'assessorato all’Istruzione e Politiche giovanili del Comune di Conegliano nella figura dell'assessore Gianbruno Panizzutti che conclude: «Questo ciclo di incontri mira a fornire importanti strumenti per aiutare genitori e educatori ad affrontare le diverse problematiche che negli ultimi tempi hanno letteralmente investito i nostri ragazzi. Non è sempre semplice per noi adulti capire e interpretare correttamente i segnali che arrivano dai nostri figli e molto spesso una reazione corretta e tempestiva può rivelarsi fondamentale per affrontare e risolvere i problemi. La ricerca di una sinergia con le varie strutture preposte alla soluzione di problematiche specifiche è fondamentale per aiutare genitori e scuole ad affrontare i problemi con determinazione e strumenti adeguati».