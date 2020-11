Siringhe mediche abbandonate nel parchetto dei bambini: sdegno in paese

Due siringhe mediche gettate a terra nel piazzale che ospitava l'ex Festa della birra di Castelcucco. Un'area dove spesso i genitori portano i figli a giocare e molti passanti si fermano con i loro cani in passeggiata.

Ecco perché il ritrovamento delle due siringhe, avvenuto giovedì 19 novembre, ha provocato sdegno e preoccupazione in paese non appena le foto sono state condivise su Facebook. Non si tratta però di un caso legato alla droga. Le due siringhe di eparina (diffuso anticoagulante del sangue venduto in dosi già pronte all'uso) sono state trovate a terra vicino a un cestino del parco pubblico, insieme a un sacchetto di plastica che le conteneva. Cercando di gettarle nel cestino, il responsabile ha sbagliato mira facendo finire a terra le due siringhe. Nessun bambino e nessun animale si sono avvicinati prima del ritrovamento di cui sono state informate le autorità competenti.