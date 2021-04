Addio a Siro Costa, storico dirigente della Sisley volley

Aveva dedicato la sua vita al lavoro, come tecnico di radiologia (per ben 35 anni), ma soprattutto alla sua grande passione, il volley: è stato storico dirigente accompagnatore della Sisley volley (ben oltre vent'anni) e dirigente del settore giovanile fino al scioglimento della società orogranata che faceva sognare i trevigiani e ha mietuto successi su successi sia in Italia che all'estero. La pallavolo trevigiana piange in queste ore la scomparsa di Siro Costa, mancato martedì scorso all'età di 71 anni dopo una lunga malattia al fegato che gli era stata diagnosticata nel 2018. Il funerale si terrà sabato prossimo alle 10.45 presso la Basilica di Santa Maria Maggiore di Treviso. Siro Costa lascia la moglie Annalisa, anche lei infermiera e conosciuta in ospedale, il figlio Marco che lavora in Ghirada e segue il Master Sbs per conto di Verdesport e la figlia Alessandra.

Siro Costa è stato, nel corso degli anni '80, un pilastro della squadra di calcio degli ospedalieri. Poi è iniziata la sua avventura con la Sisley, di cui è stato segnapunti ufficiale per tanti anni. Dirigente espertissimo e collante tra giocatori e società, è stato organizzatore dei tornei di beach volley alla Ghirada e a villa Minelli.