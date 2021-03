Sit-in contro la Dad: «Chiudiamo gli schermi, apriamo le scuole»

Sabato pomeriggio, 20 marzo, il movimento "Priorità alla scuola - Treviso" ha manifestato davanti al liceo "Antonio Canova" contro la chiusura delle scuole di ogni ordine e grado in zona rossa.

Dalle ore 15 un gruppo di genitori, studenti e insegnanti si è radunato fuori dal liceo trevigiano con striscioni e slogan indirizzati alle istituzioni. La manifestazione era stata pienamente autorizzata nei giorni scorsi e i partecipanti hanno potuto raggiungere Treviso anche da altri Comuni della provincia, nonostante la zona rossa muniti. Poco più di un centinaio i manifestanti: molti genitori, alcuni studenti, insegnanti e qualche passante. La protesta non aveva nessun legame diretto con il liceo "Canova" e i rappresentanti d'istituto ne avevano preso le distanze nei giorni scorsi. Si è trattato quindi di una nuova protesta fortemente voluta dai genitori trevigiani, sempre più contrari alla didattica a distanza: «Siamo stanchi di vedere la scuola colpita da una politica che non si interessa a studenti e studentesse - affermano i partecipanti alla protesta - La scuola è luogo di crescita e di formazione per i nostri bambini e ragazzi, ed è un diritto sancito dalla nostra Costituzione. Non possiamo più accettare queste scelte della nostra politica di sacrificare il bene più prezioso. Chiediamo il diritto alla salute per i bambini e ragazzi». Numerosi gli interventi durante il sit-in: genitori e insegnanti hanno preso la parola raccontando le loro storie e, soprattutto, le loro istanze ai presenti. "Chiudiamo gli schermi, apriamo le scuole" uno degli slogan più utilizzati dai manifestanti.