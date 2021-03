Lavoratori agricoli, contratto scaduto da un anno: sit-in Prefettura

Martedì 16 marzo la protesta in Piazza dei Signori a Treviso: sindacati sul piede di guerra per la frenata sul rinnovo del contratto provinciale di agricoli e florovivaisti trevigiani

Martedì 16 marzo, alle ore 10, di fronte alla Prefettura di Treviso si terrà un contenuto sit-in di protesta organizzato dalle rappresentanze sindacali dei lavoratori agricoli e florovivaisti di Cgil, Cisl e Uil territoriali in segno di protesta dopo la rottura del tavolo negoziale per il rinnovo del contratto collettivo provinciale di livello comprimario, scaduto ormai da oltre un anno. A darne notizia sono i segretari generali Rosita Battain (Flai Cgil), Andrea Meneghel (Fai Cisl) e Michele Gervasutti (Uila Uil). «Sarà l’occasione per mettere in fila le legittime rivendicazioni dei lavoratori, le ragioni della rottura del confronto con le controparti datoriali ed evidenziare luci e ombre di un comparto in crescita e fondamentale per il tessuto produttivo della Marca» concludono i sindacati.