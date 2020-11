Ca' Foncello, l'Ulss 2 risponde al video negazionista: «Pronti a querelare»

Mercoledì 11 novembre l'Ulss 2 Marca trevigiana ha voluto diffondere un suo video di risposta a quello "negazionista" diffuso in rete nelle scorse ore. Contiene toccanti testimonianze, immagini dai reparti e dati sull'attuale situazione del Ca' Foncello.

L'azienda, a tutela dei malati che in questo momento stanno lottando contro il Covid e dei propri operatori, da mesi in prima linea per garantire cure adeguate, procederà contro l'autore del video e contro chiunque divulghi notizie false querelando i responsabili. Il direttore dell'ospedale di Treviso, Stefano Formentini ha spiegato: «La situazione a Treviso è grave ma ancora sotto controllo. Abbiamo 116 pazienti Covid ricoverati di cui 16 in terapia intensiva. 45 persone nel Reparto di Malattie infettive». L'Ulss 2 chiede rispetto per i malati e per tutto il personale del Ca' Foncello impegnato nell'emergenza. «Non date retta a queste persone che diffondono fake news. Indossate sempre la mascherina e aiutateci».