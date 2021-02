Montebelluna: «Imminente la riqualificazione dello Skatepark»

Si è tenuto giovedì mattina, 11 febbraio, un importante sopralluogo nell'area dello Skatepark di Montebelluna adiacente al Palamazzalovo. Il Comune ha stanziato circa 16mila euro destinati alla manutenzione straordinaria di un’area molto frequentata dai giovani.

Per definire i dettagli dell’intervento, erano presenti il sindaco, Elzo Severin, i tecnici comunali, il referente della ditta incaricata ed il referente dell’associazione Liberamente che ha in gestione il Palamazzolovo. Nell'incontro si è preso atto dello stato attuale dell’area che presenta alcune criticità, motivo per il quale verrà a breve pubblicata un’ordinanza che ne interdirla l’utilizzo fino al completamento dei lavori previsto entro la primavera. Spiega il sindaco, Elzo Severin: «Ha finalmente il via il percorso verso la riqualificazione dell’area. Sarà un percorso a tappe per cui il Comune provvederà innanzitutto a chiedere l’intervento di Contarina per una pulizia di fondo. Seguirà l’intervento vero e proprio da parte dell’azienda incaricata. Nel frattempo abbiamo anche concordato con Gianfranco Bonoldi che si occupa della gestione del Palamazzalovo di provvedere a mantenere l’illuminazione in funzione per tutta la notte così da garantire una maggiore sicurezza dell’area. Ricordo infine che ulteriori risorse per l’area arriveranno anche dalla raccolta fondi avviata inquietante questi giorni a nome del compianto Vasco Cavasin che contributi alla nascita dello skatepark. Un’iniziativa lodevole per la quale ringrazio tutti gli aderenti».