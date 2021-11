Ddl Zan: venerdì a Treviso la prima "Slut Walk" transfemminista

Dopo il sit-in con centinaia di persone in Piazza Santa Maria dei Battuti lo scorso 31 ottobre, Treviso ospiterà una nuova mobilitazione a sostegno del Ddl Zan nel tardo pomeriggio di venerdì 5 novembre.

Promossa dal coordinamento "Non una di meno - Treviso", la manifestazione inizierà alle ore 18.30 davanti alla palla di ferro in Via Roma. La "Slut Walk" è una sfilata per le vie della città in abiti volutamente appariscenti e provocatori. Una forma di contestazione già molto diffusa Oltreoceano e nei paesi nordici, ora arrivata anche in Italia. «Ci riprendiamo le strade per far sentire la voce di tutt? coloro che vogliono il Ddl zan e molto altro ancora - commentano le organizzatrici - Siamo pronte a lottare contro il patriarcato. Siamo stregh?, ma voi ci chiamate mostri. State provando a negarci i diritti e la sicurezza, ma noi ci riprendiamo la libertà tutti i giorni. Non avete vinto voi con le vostre urla da stadio in senato per questo ci riprendiamo le strade». L'invito a tutti i partecipanti è quello di vestirsi in maniera più appariscente possibile, portando cartelli, panuelos e glitter. Una mobilitazione destinata senz'altro a far discutere.