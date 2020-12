Weekend e shopping natalizio: è di nuovo allerta Pm10 nella Marca

Negli ultimi giorni i livelli di Pm10 sono tornari a salire portandosi rapidamente al di sopra del limite giornaliero (50 μg/m3). Nelle zone di Treviso e Castelfranco Veneto è stato raggiunto il livello di criticità 1, ovvero 4 (o più di 4) giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero. Nella vicina San Donà di Piave, nonostante la concentrazione del 19 dicembre fosse pari a 50 μg/m3, rimane il livello di criticità 1, in considerazione della concentrazione registrata nella giornata di ieri 20 dicembre (67 μg/m3) e delle previsioni meteorologiche e di qualità dell’aria odierne e per i prossimi giorni. Nella giornata di domenica 20 dicembre, nella stazione di Via Lancieri a Treviso la concentrazione media giornaliera è stata di 58 μg/m3, mentre a Castelfranco Veneto di 63 μg/m3.

La situazione meteorologica

Negli ultimi giorni hanno prevalso condizioni di alta pressione al suolo, con tempo in prevalenza stabile, ventilazione molto scarsa e formazione di foschie e nebbie soprattutto nelle ore più fredde. Fino a giovedì 24, le condizioni anticicloniche si rafforzeranno ulteriormente, determinando ancora una situazione meteorologica favorevole al ristagno delle polveri sottili. Tra la serata di giovedì e il giorno di Natale è previsto il passaggio di un fronte freddo dall’Europa settentrionale che potrà determinare un ricambio della massa d’aria e una diminuzione delle concentrazioni di polveri sottili.

Il Bollettino di allerta Pm10

Dal primo ottobre al 31 marzo, il lunedì e il giovedì entro le ore 12, Arpav emette il bollettino sui livelli di allerta PM10. Il livello di allerta è calcolato sul numero di giorni consecutivi di superamento del valore limite giornaliero del Pm10: dopo 4 giorni consecutivi scatta il livello 1, dopo 10 giorni consecutivi, il livello 2. Al raggiungimento del primo o del secondo livello di allerta, l’Osservatorio aria di Arpav informa via mail i Comuni interessati. Il prossimo bollettino sui livelli di allerta Pm10 sarà pubblicato giovedì 24 dicembre 2020.