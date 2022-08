Smottamento di via Foresto: sopralluogo tra i tecnici comunali e quelli privati

Nel pomeriggio di lunedì si è tenuto un sopralluogo congiunto tra i tecnici comunali ed i tecnici incaricati dal privato proprietario dell’area interessata dallo smottamento accaduto in via Foresto a Mercato Vecchio nella notte tra venerdì e sabato scorso. Nel corso del sopralluogo preliminare i tecnici hanno iniziato a valutare l’entità della frana (ancora non del tutto chiara) ad accordarsi sulle prossime azioni ed interventi necessarie per la completa messa in sicurezza dell’area. Al momento è prematuro parlare di tempistiche. "La cosa certa - fanno sapere i tecnici comunali - è che finché l’area non sarà messa in sicurezza, via Foresto non potrà essere riaperta al transito. Eventuali successivi aggiornamenti saranno comunicati in futuro".