Salvarono un 70enne colpito da infarto: gli eroi di Maser premiati in municipio

Lunedì 27 settembre, alle ore 20.30, prima dell'inizio del consiglio comunale a Ca’ Nani il sindaco di Maser, Claudia Benedos, ringrazierà pubblicamente, a nome della cittadinanza, Massimo Busana, Nico Zilio di Maser e Alessia Minato di Asolo, che lo scorso 27 luglio avevano soccorso, con coraggio e determinazione, un 70enne colpito da infarto nei pressi della chiesa di Crespignaga.

«Due mesi fa mi ero impegnata ad invitare i soccorritori in Consiglio comunale per un dovuto riconoscimento - ricorda il sindaco Benedos - La solidarietà ha un inestimabile valore sociale e oltre a scaldare il cuore può salvare la vita». Erano le 8.15 del 27 luglio quando un 70enne, correndo a Crespignaga, era stato colto da un improvviso malore accasciandosi a terra. In quel momento sulla strada passava Massimo Busana, titolare di un’azienda agricola di giardinaggio e vivaio. Con l’aiuto di Alessia Minato, che ha chiamato il 118, Busana aveva iniziato a praticare il massaggio cardiaco, cosa che non aveva mai fatto prima, seguendo le indicazioni dei sanitari del Suem 118. Dopo qualche minuto, il 70enne aveva ripreso a fare dei piccoli respiri. Successivamente, complice la tensione, Busana aveva chiesto di andare a chiamare un amico residente nei pressi, Nicola Zilio, che gli aveva dato il cambio fino all’arrivo dell’ambulanza. Anche i sanitari, insieme ai cittadini, quel giorno si erano complimentati con i "tre eroi del giorno" che lunedì prossimo saranno premiati.