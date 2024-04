Social Day, studenti al lavoro per beneficenza: «Raccolti 4mila euro»

Sono ben 120 gli studenti che quest’anno hanno dedicato la loro mattinata scolastica al Social Day, iniziativa internazionale promossa nella Marca dalla Cooperativa Kirikù di Montebelluna. Una giornata di cittadinanza attiva e volontariato in cui i ragazzi si sono impegnati a realizzare piccole attività lavorative sul territorio, destinando i proventi a progetti di cooperazione nazionale e internazionale. Nell’edizione 2023 solo nel trevigiano sono stati raccolti quasi 3mila euro. Gli istituti scolastici della Marca che quest’anno hanno sposato l’iniziativa sono stati quattro: l'Einaudi-Scarpa e il Veronese di Montebelluna, il Verdi di Valdobbiadene e il Galileo Galilei di Castelfranco Veneto.

Di cosa si tratta

Il Social Day si è svolto in orario scolastico venerdì 19 aprile, dalle ore 8 alle 13. Invece di andare in classe, i ragazzi e le ragazze che hanno dato la propria adesione all’iniziativa si sono recati sul “posto di lavoro”, proposto dai giovani stessi e concordato con il supporto degli educatori della Cooperativa Kirikù. Si tratta spesso di esercizi commerciali oppure bar o aziende, ma anche privati che hanno proposto piccoli lavori domestici come il riordino del garage oppure il taglio del prato. Giada per esempio ha lavorato nella gelateria sotto casa, mentre Tommaso ha aiutato il vicino con un trasloco, altri hanno aiutato a servire caffè nei bar o a sistemare i libri a scaffale in libreria. Al termine della mattinata, la realtà ospitante ha effettuato il pagamento (in via elettronica) dello “stipendio” direttamente al progetto solidale del territorio (scelto in fase di progetto con la partecipazione dei ragazzi e ragazze coinvolti), che configurerà come donazione e risulterà quindi anche deducibile fiscalmente. Una mole di lavoro, quella fatta dai ragazzi, che l’anno scorso ha potuto raccogliere ben 2.660 euro a fronte di 100 giovani coinvolti: quest’anno il ricavato è stato ancora maggiore, superando la soglia dei 4mila euro. Tra i progetti finanziati ci sono: la costruzione di un dormitorio in Tanzania per favorire la scolarizzazione di bambini e bambine oppure l’accompagnamento di giovani indios della Foresta Amazzonica a percorsi di studi universitari. In questo quadro risulta preziosa la collaborazione degli Istituti scolastici poiché vista la nobiltà dell’iniziativa i partecipanti sono stati registrati in classe come presenti (dunque il Social Day non configura come giorno di assenza) ed erano coperti dall’assicurazione.

I commenti

«Il Social Day è un modo diverso di fare scuola, perché permette di tradurre in esperienza e azione concreta l’inclinazione e l’interesse naturale che molti giovani hanno per il sociale e la tutela del territorio - spiega il presidente della Cooperativa Kirikù, Mauro Gazzola -. Questa iniziativa li rende protagonisti a 360 gradi, perché non solo vengono formati al Social Day, ma si fanno anche promotori e promotrici con i loro compagni per ampliarne l’adesione, e si attivano in prima persona per cercare la realtà ospitante in cui prestare servizio: entrambi modi con cui misurarsi con delle responsabilità. Così fanno esperienza di cittadinanza attiva e scoprono la soddisfazione di impegnarsi per la comunità o per un progetto in cui credono».

«Se si dovesse definire il Social Day con tre parole potrebbero essere cooperazione, solidarietà e agire - concludono gli studenti coinvolti nel Social Day -. Questa esperienza ti fa rendere conto di quanto sei privilegiato e di come dovresti essere grato di quello che hai; e poi si imparano delle cose e dei valori che a scuola è difficile imparare».