Solidarietà in casa Savno: in arrivo 30 mila stelle di Natale per i più piccoli

Si rinnova anche per il 2020 il tradizionale appuntamento di Natale all’insegna della solidarietà e dell’ambiente promosso da Savno-CIT e Consiglio di Bacino Sinistra Piave. A partire dal 19 dicembre verranno infatti distribuite agli studenti delle scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado del bacino oltre 30mila stelle di Natale che mai come in questa occasione assumono un significato speciale.

«Le nostre stelle - ha spiegato il Presidente del CIT Gianpaolo Vallardi - racchiudono in sé tre principi magici: economia circolare, riciclo e solidarietà. Esse vengono infatti coltivate in serre riscaldare dal biogas prodotto dai rifiuti organici raccolti, sono cresciute grazie al compost prodotto dai nostri impianti e sono state accudite da persone svantaggiate che, proprio grazie alla coltivazione di queste piante, hanno potuto reinserirsi nel mondo del lavoro e ridare un senso alla propria vita. Tre concetti davvero importanti da trasmettere ai nostri ragazzi, soprattutto in un periodo come questo in cui non è facile preservare ottimismo e speranza».

A questa tradizionale iniziativa educational, si affianca in questi giorni anche la donazione di stelle di Natale a tutti gli operatori sanitari della Provincia di Treviso. «In questo 2020 abbiamo imparato a non dare nulla per scontato: la nostra salute, gli affetti, perfino le strette di mano, ha affermato Vallardi. In un Natale così diverso dagli altri non poteva mancare un pensiero e un piccolo gesto concreto per chi ogni giorno è in prima linea per contrastare gli effetti devastanti della pandemia».

A queste belle iniziative si aggiungono anche tremila e cinquecento fiori consegnati ai Comuni del territorio che ne hanno fatto richiesta. “«Le Amministrazioni, attraverso i propri volontari stanno portando alle persone sole un piccolo simbolo di solidarietà e amicizia. Non vogliamo dimenticarci proprio di nessuno in questo particolare momento storico», ha chiosato il Presidente di Savno De Luca.