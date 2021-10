Arrivano alla scuola primaria di Soligo le nuove assistenti al nonno vigile

È in partenza in questi giorni la collaborazione tra il Comune di Farra di Soligo e l’Associazione Viezzer per l’avvio del servizio di affiancamento al nonno vigile presente presso la scuola primaria di Soligo. “Ho accolto con molto piacere la proposta del Presidente Angelo Cremasco - spiega il Sindaco Mattia Perencin - di integrare due ragazze della comunità alloggio Una Casa tra le Case nel progetto di vigilanza e sorveglianza degli alunni presso gli edifici scolastici che l’Amministrazione comunale ha avviato dallo scorso anno scolastico. Questa sinergia con l’Associazione Viezzer mira a valorizzare le risorse presenti nel nostro territorio, impegnate in attività di promozione della comunità locale, con particolare attenzione alle fasce deboli della popolazione”.

Il Sindaco e l’Assessore Maria Teresa Bianco hanno formalmente consegnato le casacche e i cappellini distintivi a Gabriella ed Erika che da lunedì cominceranno la loro attività di “assistente al nonno vigile”. In quest’anno scolastico 2021/2022 l’Amministrazione di Farra di Soligo ha deciso di incrementare il numero dei nonni vigile coinvolti nella vigilanza degli alunni negli attraversamenti stradali posti all’ingresso o nelle vicinanze delle scuole di Farra e nella custodia degli alunni all’uscita della scuola secondaria di primo grado di Col San Martino nelle giornate di sabato.