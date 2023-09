Riapre la pasticceria gelateria Sommariva: «Lavori al via a ottobre»

Per anni è stato uno dei luoghi simbolo del centro storico di Treviso, oggi è arrivata l'ufficialità che "Sommariva" riaprirà i battenti come gelateria e pasticceria negli spazi di Ponte San Martino. Il nuovo locale sarà gestito dalla famiglia Feltrin, già proprietaria dell'omonima gelateria in centro a Spresiano.

Come riportato da "Il Gazzettino di Treviso", dopo la firma del contratto con i proprietari dello stabile, la famiglia Colombo, i Feltrin daranno il via ai lavori già dal mese prossimo. Sarà però una lunga ristrutturazione per riportare il "Sommariva" agli antichi fasti di un tempo. L'inaugurazione è infatti stata fissata tra un anno, a ottobre 2024. L'investimento per la ristrutturazione del locale ammonterebbe a circa un milione di euro, cifra in parte sostenuta dai proprietari dell'immobile che hanno accolto di buon grado il progetto di riportare a Treviso uno dei locali storici per la sosta "dolce" in centro. Negli Anni '60 e '70 "Sommariva" è stato un punto di riferimento per centinaia di trevigiani grazie ai suoi gelati e ai prodotti di pasticceria. Dopo la chiusura era stato rimpiazzato dal McDonald's oggi chiuso lasciando la zona di Ponte San Martino quanto mai vuota e bisognosa di una nuova attività commerciale all'ingresso del centro storico.