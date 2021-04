Roncade, sondaggio tra gli anziani Over 70 sui servizi post Covid

Anziani in casa di riposo

Su iniziativa della fondazione "Città di Roncade", in accordo con l'amministrazione comunale e la collaborazione della cooperativa "Promozione Lavoro" che gestisce la casa di riposo, è stata avviata una ricerca che coinvolgerà un campione di anziani residenti a Roncade per capire di cosa hanno bisogno migliorandone la loro salute, relazioni e protezione sociale.

Oltre un centinaio di roncadesi, scelti su un bacino di 2.400 cittadini sopra i 70 anni, dai prossimi giorni saranno contattati dallo staff di ricerca per una intervista sulla loro condizione di vita. Anche le persone che si prendono cura di loro saranno contattate per capire i bisogni di cui sono portatrici. «La Fondazione si propone di migliorare la qualità della vita degli anziani aprendo la casa di riposo e le risorse umane che vi lavorano per avviare dei nuovi servizi sul territorio - afferma la presidente Simonetta Rubinato - Contiamo di poter dare una prima restituzione dell’indagine alla comunità nel prossimo mese di giugno».

Oltre alle interviste sono previsti dei focus group con tutte le associazioni e i soggetti che si relazionano con gli anziani del territorio (il primo si è tenuto a marzo scorso) e ad aprile si sono avviati anche degli incontri con testimoni privilegiati (quali primari ospedalieri, funzionari Ulss e rappresentanti delle Istituzioni, psicologi e responsabili di servizi per anziani, responsabili del volontariato, medici di famiglia) per approfondire con loro gli scenari del futuro. «Il periodo Covid ha messo ancor di più in evidenza molti aspetti di fragilità degli anziani - conclude Sergio Leonardi, assessore ai Servizi sociali del Comune - ma ci ha fatto anche capire che è possibile costruire nuove risposte integrando di più le azioni delle istituzioni, del privato sociale e del volontariato».