Male incurabile, il sorriso di Sonia si spegne a soli 59 anni

Mercoledì 1º giugno è mancata all'affetto dei suoi cari Sonia Pesce: aveva 59 anni e solo quattro mesi fa era stata ricoverata all'ospedale Ca' Foncello per un tumore, aggravato da ulteriori complicazioni nelle ultime settimane.

Come riportato da "La Tribuna di Treviso", Sonia era originaria di Fagarè, i suoi genitori erano i titolari del ristorante "Al Pajer". Dopo il diploma in ragioneria al Riccati, aveva sposato Angelo Sandre, titolare della nota azienda vitivinicola a Campodipietra dove Sonia lavorato per diversi anni. Dal 2007 era invece diventata responsabile fiscale di Coldiretti a Roncade. A piangerla oggi i figli Marco e Ylenia, la nuora Gioia, la sorella Barbara, i nipoti Carlo, Luigi, Anna, Teresa, amici e parenti tutti. Il funerale sarà celebrato domani, sabato 4 giugno, alle ore 10.30 nella chiesa parrocchiale di Salgareda. Il corteo funebre partirà dalla casa funeraria di Gorgo al Monticano e dopo il rito funebre proseguirà per la cremazione.