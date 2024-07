Tornano i Sonohra, giovedì il concerto al Mattorosso Festival

Dopo il grande successo del “Civico6 Club Tour” nei più importanti club taliani, i Sonohra rinnovano gli appuntamenti con i fan con nuovi incredibili live del loro #Civico6 Summer Tour, prodotto e organizzato da Baobab Music&Ethics, per un’estate in musica. La prossima tappa è in programma giovedì 11 luglio in occasione della serata d’apertura del Mattorosso Music Festival allo Stadio San Vigilio di Montebelluna.

Un’occasione per cantare insieme a Luca e Diego i tanti successi che hanno costellato la loro carriera, come “L’Amore”, la hit che ha lanciato la loro carriera a livello internazionale con la vittoria di Sanremo Giovani nel 2008, fino all’ultimo singolo “Ovunque andrai io ci sarò”, versione inedita, in italiano e inglese, di “Wherever you will go”, il brano dei The Calling che ha reso celebre la band statunitense in tutto il mondo portandola i vertici delle classifiche internazionali, con il featuring di Alex Band.

I Sonohra sono Luca e Diego Fainello. Nati e cresciuti in una famiglia di musicisti veronesi, i due fratelli, dopo anni di gavetta nei locali, si aggiudicano nel 2008 la vittoria al Festival di Sanremo nella sezione giovani con il brano “L’amore” che li porta alla ribalta nazionale: il videoclip ufficiale è il più visto in Europa nei primi 6 mesi dell’anno e oggi conta oltre 19 milioni di visualizzazioni. Il primo album “Liberi da sempre” è subito disco di platino superando le 100mila copie vendute, e il successo dei Sonohra dilaga, dall’America Latina al Giappone. Con 5 album di inediti all’attivo, tra il 2017 ed il 2018, creano sul loro Canale Youtube il format #civico6 dove postano cover e loro brani riarrangiati in chiave acustica: la loro reinterpretazione di Always di Bon Jovi, con quasi 9 milioni di visualizzazioni, è ad oggi la cover della canzone più visualizzata al mondo. #civico6 è vincente anche sui social, dove sbarca nel 2022 raccogliendo un successo esponenziale che cattura l’attenzione di tanti artisti internazionali come The Calling, The Rasmus, John Legend, Blue, Backstreet Boys. Un boom che si riflette anche nei live con il club tour 2023 che fa registrare il sold out a Milano, Torino, Padova e Reggio Emilia.