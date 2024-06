Suoni di Marca svela la super ospite internazionale: Sophie & The Giants

Suoni di Marca cala l'asso dell'ospite internazionale a poco più di due settimane dall'inizio del festival: lunedì 15 luglio sulle Mura di Treviso si ballerà con l’esibizione di Sophie & The Giants. Il progetto, nato da un’idea della frontwoman Sophie Scott nel 2015 a Sheffield, è diventato conosciuto in tutto il Mondo nell’aprile 2020 grazie a "Hypnotized", una hit dalle sonorità che ammiccano all’italo-disco anni Ottanta, realizzata in collaborazione col producer tedesco Purple Disco Machine, in contrapposizione a un testo che esprime al meglio la sensazione claustrofobica tipica di quel periodo.

Invitata a X Factor nel 2020 e a Torino per l’Eurovision 2021, sempre nel 2021 collabora con Michele Bravi per il singolo Falene e con Benny Benassi, Dardust e Astrality che le producono il singolo Golden Nights, mentre nel 2022 canta Live and Let Die insieme a Le Vibrazioni durante la serata dei duetti del Festival di Sanremo. Quello che Sophie & The Giants porta sulle Mura di Treviso è un set ibrido che unisce la live performance e il dj set. Una selezione dei suoi più grandi successi accompagnati dal mix di due dj, il perfetto connubio tra la canzone pop e il sound elettronico che contraddistingue le produzioni dell’artista inglese.

Il festival

Sedici serate ricche di appuntamenti con Santi Francesi (venerdì 12), Valerio Lundini & I Vazzanikki (sabato 13), Casino Royale e Duo Bucolico (domenica 14), Gio Evan (martedì 16), Paolo Benvegnù e La Crus (giovedì 18), gli Eugenio In Via Di Gioia (venerdì 19), Willie Peyote (lunedì 22), Donatella Rettore (martedì 23), 80 Festival con Radio Company (mercoledì 24), Matthew Lee (giovedì 25), i Planet Funk (venerdì 26) e i Modena City Ramblers (27 luglio), e le sorprese non sono ancora finite. Dal 12 al 27 luglio le Mura di Treviso torneranno a popolarsi di musica e non solo, sedici serate nel cuore della città con ingresso libero a contributo responsabile per accedere all’area, dove la musica funge da elemento cardine dell’intera manifestazione ma non rappresenta l’unica fonte d’intrattenimento. Torneranno infatti anche l’Area Bimbi, la Mostra Mercato col suo artigianato di qualità, e il Percorso del Gusto, dove poter fare un aperitivo o cenare tra i molteplici stand di street food con cucina tradizionale da tutto il mondo.