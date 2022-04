Soprano con il mal di gola, l'opera inizia con quasi tre ore di ritardo

Vedova allegra, gli spettatori del teatro Mario del Monaco un po' meno: domenica 10 aprile, l'operetta di Franz Lehár con regia, scene, costumi, luci e coreografie di Paolo Giani Cei, in programma per le ore 16, è andata in scena con un ritardo di quasi tre ore a causa del forfait per malattia della soprano Anastasia Bartoli.

Un contrattempo comunicato solo all'ultimo momento, quando gli spettatori erano già arrivati a teatro. Circa un centinaio le disdette tra il pubblico. A salvare la situazione è stata Elisa Balbo: la sostituta ha accettato l'incarico senza aver mai provato la parte con l'orchestra e gli altri interpreti. Partita da Milano è arrivata a Treviso sfidando il traffico della domenica e si è esibita davanti al pubblico che aveva atteso paziente in sala. Il teatro ha annunciato che i biglietti di chi non ha assistito allo spettacolo saranno rimborsati. Chi aveva acquistato il biglietto in teatro potrà ottenere il rimborso presentandosi in biglietteria a partire da martedì12 aprile. Per i ticket online invece il rimborso si potrà fare inviando una mail a biglietteria@teatrostabileveneto.it