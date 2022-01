Presidente della Repubblica, un voto per l'avvocato Sossio Vitale

Scheda bianca anche mercoledì 26 gennaio nel terzo scrutinio per il presidente della Repubblica che si è aperto alle 11 a Montecitorio. Un altro giorno senza un candidato di bandiera per Pd, Leu e Movimento 5stelle, stessa indicazione arrivata dai leader di centrodestra ai delegati di Lega, Forza Italia, Fratelli d'Italia nell'ultima votazione che richiede il quorum dei due terzi (673 voti). Esclusa dunque l'ipotesi di contare su uno dei nomi della rosa proposti ieri: in particolare la possibilità di votare per Carlo Nordio.

Nella corsa al Colle, però, è entrato anche un altro trevigiano: l'avvocato Sossio Vitale ha infatti ricevuto un voto nel secondo scrutinio di ieri. Il presidente della Camera, Roberto Fico, ha letto la scheda messa nell'urna probabilmente da un deputato amico di Vitale. Una sorpresa che non capita certo tutti i giorni. Vitale, iscritto al Partito Democratico, è stato più volte consigliere comunale.