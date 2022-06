Sostituzione dell'acquedotto in prossimità dell’ospedale: due mesi di lavori

Lunedì 6 giugno hanno preso il via i lavori di sostituzione dell'acquedotto in prossimità dell’ospedale di Treviso. Il cantiere durerà circa due mesi, in concomitanza con i lavori di Agsm Aim S.p.a., per la posa delle condotte del gas. La collaborazione mira a ridurre i disagi per i residenti grazie alla contemporaneità dei cantieri.

Il cantiere

L’intervento per le reti idriche prevede, oltre alla sostituzione della tubazione, anche quella degli allacciamenti d’utenza e dei pozzetti di alloggio per i contatori al limite della proprietà privata, come da regolamento aziendale. Inoltre, si procederà con il rifacimento dei nodi idraulici per il collegamento delle nuove condotte a quelle esistenti. Al termine dei lavori per la sostituzione della rete di acquedotto, si partirà anche con la posa di una nuova tubazione di fognatura nera con pozzetti d’utenza a servizio dei fabbricati esistenti per l’allacciamento alla rete fognaria comunale. Il tratto di acquedotto da sostituire è di 210 metri e quello di fognatura di 180 metri. Durante il cantiere vi sarà la chiusura di via Altino.

I commenti

«La riduzione dei disagi ai cittadini dovuti agli scavi, resa possibile dalla collaborazione fra aziende di servizio, è un modus operandi che abbiamo avuto occasione di sperimentare anche in altre aree del territorio gestito e che si è rivelato utile sia in un’ottica di efficacia che di efficienza - spiega l’amministratore delegato di Ats, Pierpaolo Florian -. Inoltre, continua l’impegno concreto per l’efficientamento della rete idrica e l’allargamento di quella fognaria nel capoluogo».

«Come amministrazione vogliamo ringraziare le aziende impegnate in sinergia in questo cantiere - conclude l’assessore ai Lavori pubblici, Sandro Zampese -. In questo modo gli eventuali disagi legati alla viabilità saranno il più possibile contenuti. Oltre alla sostituzione dei sottoservizi, con l’intervento in via Altino si completerà anche la messa in sicurezza dell’incrocio con via Podgora e via Selo, grazie a una piattaforma rialzata e la riattivazione del senso unico in via Selo».