Rotonda di Via Bella Venezia, sottopasso ciclopedonale pronto in 32 ore

Con ben undici ore di anticipo rispetto all'orario annunciato, sono stati completati i lavori per la realizzazione del nuovo sottopasso ciclo-pedonale lungo la Postumia (strada regionale 53) a Castelfranco Veneto. L'opera, realizzata in appena 32 ore, ha permesso di collegare la frazione di Bella Venezia al centro castellano. Il sottopasso ciclopedonale è però solo una parte dei lavori per la rotonda lungo la Postumia che sarà completata entro giugno.

Per consentire la realizzazione del sottopasso nel più breve tempo possibile, il Comune aveva chiuso la strada regionale nel weekend. Gli operai dell'azienda Adriatica Strade sono però stati in grado di accelerare i lavori e portali a termine ampiamente entro i termini previsti, lavorando senza sosta anche di notte. Entusiasta il sindaco Stefano Maron: «Un importante passo avanti in questo che è uno dei più importanti impegni che avevamo assunto in campagna elettorale. A giugno metteremo definitivamente la spunta a quest'opera fondamentale per la viabilità nella frazione di Bella Venezia».