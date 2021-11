Si addormenta al cinema, il titolare lo invita a tornare per finire il film

Era andato al cinema domenica a tarda sera pur di non perdersi il film: "La persona peggiore del mondo", vincitore all'ultimo Festival di Cannes del premio per la Migliore attrice.

Un film d'essai tra i più originali di quest'anno che a Treviso è rimasto in programmazione solo pochi giorni. Domenica al "Piccolo Edera" le luci si sono abbassate verso le 22.10: in sala c'erano due spettatori. Uno di questi era un 30enne trevigiano che, a mezz'ora dalla fine del film (lungo poco più di due ore), si è addormentato in sala perdendosi tutta la parte finale non certo per disinteresse ma per sopraggiunta stanchezza. A svegliarlo, a mezzanotte passata, è stato il titolare del cinema, Sandro Fantoni, in procinto di chiudere il multisala. Mosso a compassione vedendo il 30enne rimasto solo all'uscita, Fantoni lo ha invitato a tornare il pomeriggio successivo per finire di vedere la parte mancante del film. Un invito che lo spettatore non si è fatto ripetere due volte: utilizzando il biglietto della sera precedente ha potuto rientrare in sala il giorno successivo e finire di vedere la pellicola iniziata domenica. Un gesto di generosità e affetto per il pubblico in tempi non facili che conferma la passione dello storico multisala non solo per la settima arte in generale ma, soprattutto, per i suoi affezionatissimi spettatori (anche quelli più assonnati).