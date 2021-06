Crocetta del Montello, sport all'aria aperta nei parchi comunali

Incentivare l’attività fisica e promuovere il territorio di Crocetta del Montello: con questo obiettivo è nato il nuovo progetto dell'amministrazione comunale per promuovere lo sport all’aria aperta, stilando un programma di attività molto variegato. L’intento è garantire alla cittadinanza diverse possibilità di muoversi, combattendo la sedentarietà. La promozione di queste attività permetterà inoltre ai cittadini di stare a contatto con la natura, godendosi le bellezze paesaggistiche del territorio. Gran parte delle attività sportive si svolgerà al Parco di Villa Ancilotto e al Parco di Villa Pontello.

«L'iniziativa - spiega l'assessore allo Sport, Simone Zanella - vuole offrire alla cittadinanza dei momenti dove prendersi cura del proprio corpo, con diverse attività sportive proposte. Inoltre, svolgere attività all’aria aperta e in compagnia, nel rispetto delle normative Covid, permette di tornare a socializzare dopo mesi difficili in cui questa componente è stata quasi totalmente annullata». Il Comune si è affidato al supporto di professionisti del settore, associazioni locali e all'Ulss 2. All’interno di un calendario ben strutturato, le attività proposte sono: danza, pilates, gruppi di cammino (al mattino, pomeriggio e sera), attività fisica per donne in menopausa, attività fisica posturale, cross cardio, attività fisica Over 60, attività fisica pre e post parto, Kangoo Power con just rebound shoes sfruttando la tecnica del rimbalzo e gruppi tabata.