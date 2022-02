“Sportello d’ascolto per famiglie”: il Comune contribuirà con 5mila euro

Anche per l’anno 2022 l’Amministrazione Comunale di Conegliano ha deciso di sostenere con un contributo lo “Sportello d’ascolto per Famiglie” che passa da 3000 euro del 2021 a 5000 euro. Il progetto è frutto della collaborazione tra la Fondazione “Oltre Il Labirinto” Onlus e il Rotary Club di Conegliano che si avvalgono delle competenze della psicologa Paola Matussi per offrire ai residenti del Comune di Conegliano un aiuto psicologico gratuito.

Le sedute si tengono presso la sede del Rotary Club di Conegliano in via Beato Ongaro 49, dove la dottoressa Paola Matussi, psicologa clinica, mediatrice familiare, responsabile del Comitato Scientifico della Fondazione Oltre il Labirinto gestisce gli incontri, accogliendo in questo ambiente riservato e confortevole chi desideri avere un colloquio. Il Rotary Club di Conegliano ha da anni promosso il progetto mettendosi a disposizione con grande sensibilità, sostenendone in quota parte i costi economici ed offrendo i propri spazi a favore di questa lodevole iniziativa. Nel 2021 sono state molte le persone che si sono rivolte allo Sportello, con 3 sedute in media a persona, salvo casi più complessi. Le tematiche più attestate sono state relative al rapporto tra genitori e figli, problemi di coppia, disabilità/salute e difficoltà dovute alle ricadute della pandemia di Covid sulla vita quotidiana.

La dottoressa dà anche indicazioni sulle strutture a cui rivolgersi nel territorio per problemi specifici e collabora con gli assistenti sociali del Comune. Lo Sportello è aperto a tutti i cittadini residenti a Conegliano. Per info e prenotazioni rivolgersi allo 04221627461 oppure via mail a spaziofamiglia@oltrelabirinto.it.

“Le famiglie in questo momento stanno affrontando un sempre più difficile compito di vita - spiega la dottoressa Matussi - Lo Sportello vuole essere un servizio per rispondere alle loro problematiche quotidiane, uno spazio di supporto dove aiutare ad individuare, favorire e valorizzare le risorse presenti in ogni nucleo e sul territorio." “Abbiamo constatato la grande importanza di questo servizio a cui un numero sempre crescente di persone si rivolge, soprattutto in questo periodo di difficoltà – dichiara Gaia Maschio, Assessore ai Servizi Sociali – Per incrementare il numero di ore e rispondere alle richieste dei cittadini, l’Amministrazione ha ritenuto di aumentare il contributo per il 2022, nell’ottica del sostegno alle persone in difficoltà che potranno così essere supportate e aiutate, in sinergia con i servizi sociali del Comune e i servizi del territorio”.

“Siamo lieti di poter rinnovare il nostro impegno in questa significativa attività di servizio, utile e di supporto per tutta la comunità cittadina, tanto più in questo periodo in cui la prolungata pandemia possa aver acuito od esteso le problematiche cui lo Sportello è dedicato” ha riferito l’avvocato Francesco Chiesura, Presidente del Rotary Club Conegliano. “Sono felice che questo progetto continui e sia apprezzato ed utile per la mia Conegliano. Come Fondazione Oltre il Labirinto abbiamo la fortuna di avere un Comitato Scientifico d’eccellenza, riconosciuto a livello europeo, e poter mettere a disposizione una delle figure principali, come è la dr.ssa Paola Matussi, è un motivo di orgoglio e di gratificazione. La condivisione delle buone pratiche ed in questo caso delle eccellenze professionali è un qualcosa che sempre di più andrebbe percorso” ha dichiarato Alberto Cais, Presidente onorario di Oltre il Labirinto.