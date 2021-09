Mobbing, Spisal riapre lo sportello di assistenza e ascolto

Lo sportello sarà a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici di aziende pubbliche e private che reputano di lavorare in situazioni di disagio. Sportello filtro operativo alla Madonnina di Treviso

È di nuovo operativo lo sportello di assistenza e ascolto per i lavoratori presso lo Spisal di Treviso. Lo sportello è a disposizione dei lavoratori e delle lavoratrici di aziende pubbliche e private che reputano di lavorare in una situazione di disagio lavorativo. Per un primo contatto è possibile rivolgersi allo sportello filtro, operativo alla Madonnina di Treviso, dal lunedì al giovedì dalle ore 8 alle 12 contattando lo 0422 323870/3820 oppure inviando una mail a segspisaltv@aulss2.veneto.it.

«Medico del lavoro, psicologo e assistente sanitario, operativi presso lo sportello - spiega Angela Maffeo, direttore dello Spisal - effettueranno il colloquio individuale di orientamento con somministrazione di appositi questionari e, all’esito, saranno attivati percorsi diversi, a seconda che le problematiche emerse siano di tipo organizzativo, collegate all’azienda di riferimento, oppure interessanti il lavoratore. Nel primo caso, si procederà a contattare le figure della sicurezza dell’azienda interessata. Nel secondo caso, si indirizzerà il lavoratore al Centro di riferimento per il benessere organizzativo o alle strutture di supporto presenti sul territorio (Direzione Territoriale Lavoro, Consigliera di Parità, Consigliera di Fiducia, Comitato Unico di Garanzia, Inl)».