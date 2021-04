Sportello Lavoro a San Zenone: «Nei primi tre mesi assunte 17 persone»

Donne adulte e di media età: è questo il profilo più ricorrente tra gli utenti che in questi mesi si sono rivolti allo Sportello Lavoro avviato nel Comune di San Zenone degli Ezzelini in collaborazione con la cooperativa LaEsse.

Nei primi tre mesi abbondanti di attività, dal 13 gennaio alla fine di aprile, sono 3 le aziende e 57 i cittadini che hanno contattato il servizio: si tratta in prevalenza di donne (37) di media età (28 di età compresa tra i 30 ed i 55 anni), 12 tra i 20 ed i 29 anni, 2 tra i 16 ed i 19 anni e 5 sopra i 55 anni. Spiega l’assessore Esneda Bordignon: «Sono oltre 80 gli appuntamenti svolti in questi primi tre mesi sia in presenza che in modalità online, ma soprattutto 17 i contatti che hanno trovato occupazione dopo essere passati per lo sportello: quasi uno su tre. E’ il segno che questo servizio non solo risponde ad un bisogno molto sentito dai cittadini, ma che le attività proposte sono efficaci, puntuali e personalizzate. Lo scopo principale dello Sportello lavoro è infatti quello di supportare in modo qualificato e personalizzato i cittadini di San Zenone che sono alla ricerca di un primo o di un nuovo lavoro e, già in questi primi mesi, a seconda dei casi, ha proposto, dopo un ascolto attivo dei soggetti, suggerimenti e supporto concreto per migliorare la ricerca di lavoro». Tra le attività più frequenti svolte dallo Sportello segnalo il supporto per una corretta stesura del curriculum vitae, le maggiori informazioni sui canali online e offline di ricerca di annunci di lavoro, l’indirizzo verso il Centro Per L'Impiego di Castelfranco Veneto. Ma anche suggerimenti sugli strumenti di supporto e formazione (assegno per il Lavoro) o sui percorsi di riqualificazione quando necessario (corso Oss, contabilità, inglese).

Conclude il sindaco, Fabio Marin: «E’ indicativo che a rivolgersi al servizio siano soprattutto donne di mezza età che, magari, per scelta, o per necessità, o per impossibilità, si trovano nella condizione di non avere un’occupazione, pur desiderando trovare un impiego. Il lavoro degli operatori del Servizio si sta dimostrando molto professionale e questi primi risultati così promettenti ci spingono a continuare a promuovere lo Sportello affinché vi si rivolgano senza remore altri cittadini che necessitano di supporto per il proprio inserimento o reinserimento lavorativo».

Lo sportello è attivo ogni mercoledì alle 10 ed è accessibile solo su appuntamento da fissare attraverso i seguenti recapiti:

Mail: sportellolavoro@comune.san-zenone.tv.it

Telegono.: 3290277742