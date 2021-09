Dallo Sporting Altamarca oltre duemila euro di donazione allo IOV di Padova

Nella giornata di martedì il Presidente dello Sporting Altamarca Andrea Ceccato ed il Dg Nicola Baccin hanno incontrato a Padova presso lo IOV (Istituto Oncologico Veneto) la dott.ssa Vittorina Zagonel, il dott. Umberto Basso e la dott.sasa Patrizia Benini per la consegna ufficiale dell’assegno di 2067,50 euro destinati alle patologie maschili trattate dallo IOV per la raccolta del Calendario Benefico 2021 della società. Un’iniziativa importante che ha riscosso molto successo tra atleti, famiglie, sponsor e non solo che conferma ancora una volta il forte impatto sociale e solidale della società fuori dal campo.