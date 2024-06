Cantiere Pnrr in via Don Bosco, Mogliano sposta due mercati cittadini

Dopo l'estate il centro di Mogliano Veneto vedrà l'inizio di un importante cantiere finanziato con 2 milioni e 845mila euro di fondi Pnrr. I lavori serviranno a riqualificare via Don Bosco con il rifacimento di acquedotto e della rete per lo smaltimento delle acque meteoriche. L'intervento più importante riguarderà però il rifacimento completo della pavimentazione stradale dal Duomo di Mogliano fino al Terraglio. Con l’inizio delle opere in via Don Bosco, a partire dal 16 settembre e fino a fine lavori, sarà effettuato lo spostamento provvisorio di due mercati cittadini:

il mercato settimanale del lunedì, per la parte interessata dai lavori, verrà spostato in parte in Piazza Pio X ed in parte nel parcheggio di Via 4 Novembre.

il mercato per la vendita di prodotti agricoli del venerdì verrà spostato nel parcheggio di Piazza Donatori di Sangue in continuità con il mercato minore dello stesso giorno.

I lavori erano stati già presentati a cittadini e commercianti nel corso di tre assemblee pubbliche svoltesi a dicembre dello scorso anno e a gennaio e aprile di quest'anno. Con l'avvicinarsi della data di inizio lavori, il sindaco Davide Bortolato ha scritto una nuova lettera ai cittadini, annunciando un nuovo incontro pubblico dedicato al cantiere in via Don Bosco e allo spostamento dei due mercati: «Scusandomi fin da subito per gli inevitabili disagi derivati dai lavori, sarà premura dell'amministrazione dedicare quanta più attenzione e impegno per ridurre il più possibile le interferenze e limitare le tempistiche dei cantieri. Da lunedì 1º luglio saranno disposte le prime modifiche alla segnaletica con la messa in sicurezza di Via Tavoni e del relativo incrocio con il Terraglio - conclude Bortolato -. Lavoriamo tutti assieme per una Mogliano sempre più funzionale e bella».