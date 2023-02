Spotter Day con il 51esimo Stormo: spettacolo nei cieli di Istrana

Si è tenuto giovedì scorso, 23 febbraio, lo Spotter day all’aeroporto militare di Istrana che ha visto la partecipazione di oltre 200 appassionati di fotografia aeronautica accorsi da tutto il territorio nazionale.

Ad introdurre l’evento e ad accogliere gli ospiti c'era il Colonnello Emanuele Chiadroni, Comandante del 51esimo Stormo, che, nel corso del discorso di benvenuto ha sottolineato come l'evento sia stato una bellissima opportunità per far comprendere alla cittadinanza l’operato dell’Aeronautica Militare e del 51esimo Stormo, molto spesso poco noto. Già annunciato anche il prossimo open day che si terrà il 28 marzo 2023. Chiadroni, nel ringraziare gli ospiti per la loro presenza, ha consegnato un riconoscimento al fotografo più anziano presente all’evento, il signor Achille Vigna, classe 1941 (81 anni).

Lo spotter day è uno dei tanti eventi che fanno parte delle iniziative del 51esimo Stormo, a livello locale, posti in essere in occasione del centenario dell’Aeronautica Militare. Nel corso della giornata gli appassionati hanno avuto la possibilità di immortalare velivoli e sistemi d’arma in mostra statica, precedentemente in dotazione al 51esimo Stormo che hanno segnato la storia dell’aeronautica Militare: G91, MB 326, F104, T33, Sistema Spada. Singolare è stata, poi, l’opportunità di assistere da vicino, nel rispetto delle norme di sicurezza, alla fase di approntamento e predisposizione al decollo di due velivoli AMX, dal parcheggio sino al decollo in pista. L'evento è poi proseguito con l’attività in volo degli assetti del 51esimo Stormo (Eurofighter ed AM-X) che, nei vari passaggi, hanno suscitato enorme interesse tra gli accorsi. Il calore e l’entusiasmo del personale accorso ha sicuramente sugellato l’affetto che lega il mondo della fotografia aeronautica alla realtà militare con un arrivederci alla prossima.

Il 51esimo Stormo

Il 51esimo Stormo di Istrana è alle dipendenze del Comando delle Forze da Combattimento (CFC) di Milano, la cui missione assegnata è quella di acquisire e mantenere la prontezza operativa di tutti gli organismi della difesa aerea e di attacco e di ricognizione, provvedendo all'efficienza operativa dei sistemi d'arma, dei mezzi e dei materiali, nonché all'addestramento del personale ed al costante aggiornamento ed ottimizzazione delle procedure operative, nel rispetto delle linee guida delle SS.AA. Il CFC è alle dipendenze del Comando Squadra Aerea che esercita le attribuzioni in materia di addestramento, predisposizione e approntamento operativo dei propri Reparti, affinché gli stessi acquisiscano e mantengano i previsti livelli di prontezza operativa. Il 51° Stormo, dotato di velivoli AMX, AMX -T e F2000, oltre al supporto alle forze di superficie e le operazioni di attacco e ricognizione, è uno dei 5 Stormi dell’Aeronautica Militare che assicurano la difesa aerea nazionale e servizio di Quick Reaction Alert della Nato.