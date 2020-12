Alberi lungo le strade provinciali: «In caso di maltempo si rischiano danni gravi»

Un albero dalle notevoli dimensioni, presente nel parco di villa Sina a Spresiano, è caduto a causa del vento molto forte che è spirato nelle ultime ore. Sul posto, in sopralluogo, è intervenuto il sindaco ed il vicesindaco di Spresiano, Marco Della Pietra e Giuseppe Mestriner. L'episodio ha suscitato nel primo cittadino forte apprensione per la possibilità di causare eventuali danni a persone o cose e una riflessione.

«Fortunatamente non è stata invasa la corsia stradale della Pontebbana e si sono evitati possibili danni e incidenti seri -scrive il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, sulla sua pagina Facebook- Nell’immediato sono stati rimossi i detriti più grossi e domani provvederemo con gli operai a sistemare la zona e a ripristinare la recinzione. È incredibile come un albero di queste dimensioni (sano e correttamente manutenuto) sia stato così facilmente sradicato dal vento di oggi. Sull’argomento credo occorrerà convocare un tavolo con gli Enti preposti poiché con le alberature di dimensioni considerevoli che abbiamo su tutto il territorio provinciale, specie lungo le arterie viarie principali, ogni qualvolta si verificano episodi di maltempo si rischiano danni gravi a persone e cose (con questo non sto dicendo di tagliare tutti gli alberi ma di trovare un modo per tutelare verde, persone, animali e cose)».