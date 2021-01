Villa Sina nel degrado: «Serve una manutenzione straordinaria del parco»

Una lettera al sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, per chiedere di salvare villa Sina e il suo parco alberato dal degrado in cui si trova ormai da molti anni. A inviarla al primo cittadino sono stati gli esponenti della minoranza, con una nota congiunta firmata da Lega, Forza Italia e civica. Il caso venne sollevato lo scorso 8 dicembre quando, a causa del maltempo, un grosso albero venne sradicato e precipitò al suolo. Proprio Della Pietra lanciò l'allarme per la sicurezza stradale: se il tronco, di un albero sano e correttamente manotenuto, fosse precipitato sulla vicina Pontebbana il rischio per gli automobilisti sarebbe stato enorme.

«Si nota bene -spiega Pietro Caron, capogruppo della minoranza in consiglio comunale a Spresiano- come la presenza di alberature secolari possa comportare un pericolo sia per la vicina strada Statale Pontebbana e sia per i cittadini che possono accedere al parco che è aperto al pubblico. La villa e relativa barchessa (cui ha ceduto il tetto durante la passata amministrazione) presentano gli effetti del logorio del tempo. Nostra principale preoccupazione è che sia fatta una manutenzione straordinaria sul parco e una verifica statica della villa per prevenire qualsiasi danno a cose o persone in attesa dell'eventuale nuovo utilizzo attualmente in fase di studio».

Il testo della lettera

In questi giorni freddi e ventosi torna di attualità il parco e gli annessi fabbricati storici di Villa Sina. Dopo la caduta di alberature per il mal tempo, per fortuna senza conseguenze, si ripropone il futuro dell'area e dell'edificio di pregio architettonico, costruito nel primo decennio del secolo scorso, edificato dalla famiglia Sina ed inserito in un parco secolare. Edificio, tra l'altro, sottoposto a disposizioni di tutela della Sovrintendenza. Tale fabbricato e annesso parco sono stati donati dalla famiglia Sina al Comune di Spresiano con vincolo di utilizzo quale "Casa di riposo per anziani". Dopo un positivo utilizzo del fabbricato negli anni ottanta quale "scuola di arti e mestieri" e ambulatori medici, inizia un lento declino e abbandono. Negli ultimi 40 anni si sono susseguite 8 amministrazioni che non sono riuscite a dare un ruolo ed un valore sociale a tale donazione. Un anno fa il crollo del tetto della barchessa, l'incuria e il vandalismo sui fabbricati, hanno accentuato i problemi statici che si ripercuotono anche sul parco. In campagna elettorale abbiamo assistito ad una proposta da parte di un privato all'amministrazione comunale di utilizzo dell'area per la realizzazione di un polo per anziani disabili e autistici; proposta apprezzabile per i contenuti sociali, meno che per l'uso indiscriminato e massivo dell'area, con volumi non consoni e, tra l'altro vincolata alla verifica di sussistenza di tutela. Sperando che il percorso non si perda ancora una volta in un nulla di fatto e, a prescindere dal futuro utilizzo, non rimanga solo una promessa fatta in campagna elettorale, chiediamo all'Amministrazione Comunale che intervenga urgentemente con una manutenzione straordinaria a protezione del bene comune e, in particolare, alla messa in sicurezza degli alberi esistenti, al fine di prevenire eventuali danni a cose o persone vista la vicinanza della strada Statale, dei fabbricati e del relativo parco che è aperto al pubblico.

Gruppo di minoranza Lega, Forza Italia, Civica