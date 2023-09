Giornata mondiale dedicata all'Alzheimer, ricco programma di appuntamenti a Spresiano

Il 21 settempre è la giornata mondiale dedicata all'Alzheimer. Una giornata istituita nel 1994 dall’Organizzazione Mondiale della Sanità per sensibilizzare la popolazione sulle problematiche legate alla demenza.A Spresiano dal 2017 sono attivi due progetti molto importanti:

• Il Centro Sollievo: un luogo e un tempo in cui si accolgono persone con diagnosi attestata di demenza, decadimento cognitivo lieve o moderato. Nasce dal desiderio di offrire alle famiglie qualche ora di pausa durante la settimana e allo stesso tempo di coinvolgere l’ospite con attività di tipo ricreativo e socializzante in un contesto adeguato e protetto. E’ un servizio gratuito, finanziato dalla Regione Veneto, gestito dall’Associazione Auser. I volontari, opportunamente formati, sono supportati da professionisti del settore in rete con l’Azienda Ulss 2.

• Il Caffè Alzheimer: un servizio di informazione e condivisione di conoscenze sul decadimento cognitivo e sulle demenze. Un incontro mensile tra familiari, cittadini e operatori del settore, per condividere esperienze, conoscersi, darsi una mano, per il benessere del malato e di chi se ne prende cura, per costruire un percorso di invecchiamento più consapevole e sano. Realizzato dal Comune di Spresiano, in qualità di Ente capofila, in collaborazione con ISRAA di Treviso e i comuni di Arcade, Breda di Piave, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba;

Nel mese di settembre verranno organizzate nel nostro territorio diverse iniziative per informare e sensibilizzare la popolazione sulla tematica delle demenze, al fine di favorire lo sviluppo di una comunità che, a tutti i livelli, sappia essere accogliente verso le persone più fragili come sono quelle affette dalla malattia di Alzheimer o da altro tipo di demenza.

Il 12 settembre alle ore 20.30, in collaborazione con il Centro Sollievo di Spresiano, ci sarà una serata di presentazione del Centro c/o la Sala consiliare di Spresiano, con la presenza di tutti gli attori della rete: volontari del centro sollievo, servizi sociali comunali, Israa di Treviso e Azienda Ulss 2 Marca Trevigiana;

Dal 12 al 29 settembre 2023, visitabile durante l’orario di apertura del Municipio, verrà allestita una mostra di quadri omnisensoriali presentati dalla ditta Picta Olens, inaugurata all’interno della serata di apertura degli eventi di settembre;

- il 20 settembre 2023 Open Day del Centro di sollievo dalle 9.00 alle 12.00 presso la sede di Via dei Giuseppini

Riprenderanno gli incontri mensili del Caffè Alzheimer, facendo tappa presso il Comune di Breda di Piave, il giorno 13 settembre alle ore 18.00 con la dott.ssa Angela Melacca che affronterà il tema “Quando la demenza entra in famiglia”

Il 22 settembre alle ore 20.30 per il ciclo “Le Serate del Caffè Alzheimer” sarà con noi Manuela Berardinelli, presidente dell’Associazione Nazionale Alzheimer Uniti Italia dal 2016, nel corso degli anni ha avviato e promosso il progetto della Città amica della persona con demenza in diverse comunità del Paese.

La Città Amica è una comunità dove ogni cittadino è “preparato” a conoscere e sostenere le persone malate e le famiglie costruendo ponti tra la persona e il suo ambiente vitale. La città amica sa leggere e comprendere il bisogno nelle strade, nelle piazze e nelle case. Combatte la solitudine, sostiene, accoglie e offre supporto nelle difficoltà. Non solo, ad ottobre partirà un nuovo progetto, realizzato dal Centro Specialistico Demenze dell’ISRAA di Treviso, finanziato dai Comuni di Spresiano, Arcade, Breda di Piave, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba all’interno del progetto Caffè Alzheimer: In partenza...con il tagliando! Check up del tuo benessere cognitivo. Si tratta di un'iniziativa a favore del benessere psicologico e cognitivo, con l'obiettivo di informare i cittadini sui cambiamenti cognitivi nell'invecchiamento, evidenziando le aree di forza e dando consigli per potenziare la propria memoria.