Agli studenti meritevoli di Spresiano consegnate 135 borse di studio

Hanno sfilato ben 135 ragazzi residenti a Spresiano nella sala consigliare del comune. Sono tutti giovani che hanno ottenuto ottime prestazioni nell'anno scolastico 2022-2023. Durante la cerimonia è stata consegnata alla presenza del sindaco Marco della Pietra, del Vicesindaco Roberto Fava, dell'Assessore alla Scuola Paolo Tagliapietra e dei consiglieri comunali Fabio Barbon e Giacomo Morandin, la pergamena di attestazione del risultato raggiunto. Presenti anche molti famigliari degli studenti. L'importo complessivo delle borse di studio, ammonta a €. 19.225,00.

Ad aver ottenuto la borsa di studio sono: 65 ragazzi della scuola secondaria primo grado, 41 della scuola secondaria di secondo grado, 17 i giovani con laurea triennale e 12 con laurea magistrale. Fra gli studenti che si sono distinti, per la secondaria di secondo grado, da segnalare Francesca Rigato, diplomatasi con 100 e lode al Liceo Canova di Treviso.

Il sindaco, Marco della Pietra, ha spiegato come anche questa iniziativa sia da inquadrarsi nelle politiche di sostegno alle famiglie, insieme al pagamento delle rette delle scuole materne, al rimborso del 60% del costo dei libri di testo della scuola secondaria di primo grado, al sostegno alle attività sportive, culturali e musicali, oltre a essere una misura di riconoscimento del merito. Da sottolineare come i risultati di eccellenza degli studenti della scuola secondaria di primo grado trovino riscontro anche in quella di secondo grado e, soprattutto, come sia alto il numero dei laureati per una realtà come Spresiano di soli 12.300 abitanti.

Gli studenti sono stati premiati con le seguenti modalità:

- Gli studenti delle scuole superiori di primo grado: a) Per la classe

I, media di 8,5/10 o superiore e importo di €. 50,00; b) Per la classe

II, media di 8,5/10 o superiore e importo di €. 75,00; c) Per la classe

III, voto di diploma di 9/10 o superiore e importo di €. 100,00;

- Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado quinquennale: a)

Per le classi dalla I alla IV media di 8,5/10 o superiore e importo di

€. 100,00; b) Per la classe V, voto di maturità di 85/100 o superiore e importo di €. 150,00;

- Gli studenti della scuola secondaria di secondo grado triennale: a)

Per le classi I e II media di 8,5/10 e importo di €. 100,00; b) Per la

classe III voto di diploma di 85/100 o superiore e importo di €. 150,00;

- Chi ha conseguito la laurea triennale durante la sessione invernale dell'anno 2021 o nell'anno 2022 €. 250,00, con obbligo di deposito di una copia della tesi presso la Biblioteca di Spresiano e breve illustrazione della medesima durante la cerimonia;

- Chi ha conseguito la laurea magistrale durante la sessione invernale

dell'anno 2021 o nell'anno 2022 €. 500,00 con obbligo di deposito di una copia della tesi presso la Biblioteca di Spresiano e breve illustrazione della medesima durante la cerimonia.