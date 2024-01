Torna Caffè Alzheimer: incontri tra familiari, volontari, cittadini e operatori del settore

Dal 2017 i Comuni di Spresiano, Arcade, Breda di Piave, Maserada sul Piave, Ponzano Veneto, Povegliano e Villorba, in collaborazione con ISRAA hanno avviato il Caffè Alzheimer: un servizio di informazione e condivisione di conoscenze sul decadimento cognitivo e sulle demenze. Un incontro mensile tra familiari, volontari, cittadini e operatori del settore, per condividere esperienze, conoscersi, darsi una mano, per il benessere del malato e di chi se ne prende cura, per costruire un percorso di invecchiamento più consapevole e sano. Il progetto vede di anno in anno un aumento della partecipazione da parte di familiari e volontari, provenienti anche da altri comuni. Negli incontri mensili vi è una media di 70 partecipanti.

Programma 2024:

10 incontri pomeridiani itineranti. Ogni appuntamento vede l'intervento di una figura esperta (medico, infermiere, assistente sociale, fisioterapista, ecc) che tratta, in modo semplice e concreto, le tematiche connesse alla gestione della malattia.

2 Serate a tema: una in primavera e una in autunno, con interventi di rilevanza nazionale, quali ad esempio la Presidente nazionale dell'Associazione Alzheimer.