Tutto pronto per i centri estivi a Spresiano: il programma e come iscriversi

Giochi, attività ricreative, culturali e sport. E' iniziato il conto alla rovescia per l'avvio dei centri esiti nel comune di Spresiano. Queste le date: dal 12 Giugno al 4 di Agosto e dal 21 Agosto all' 8 Settembre. I bambini frequentanti l'ultimo anno della scuola d'infanzia, della scuola Primaria e Secondaria di I grado. L'appuntamento è presso il plesso scolastico delle elementari di Visnadello per trascorrere delle giornate di divertimenti, socialità e sport. I centri estivi saranno operativi dal lunedì al venerdì: solo la mattina dalle 7e30 alle 13 e 30, con il pranzo dalle 7e30 alle 14.30 e la giornata intera dalle 7e30 alle 18. Il modulo d'iscrizione è compilabile al sito www.mondodelfino.it.

Non perdetevi anche i laboratori Z.A.G (zona di attivazione giovanile), dove potrete trascorrere il tempo tra "virtualmente " "conosci il digitale", "arte e Cre-attività" (disegno dal vero) e "in forma" (giochi all'aperto). Per poter aderire a questi laboratori potete scrivere via whapp alle educatrici: Giorgia 3425071806 e Valentina 3290277736.